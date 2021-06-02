В Северной столице начинается Международный экономический форум

В Северной столице начинается Международный экономический форум
В Петербурге сегодня стартует ПМЭФ. Фото: Baltphoto

2 июня в Петербурге стартует главное экономическое событие в стране — Международный экономический форум, в рамках которого пройдёт свыше 100 дискуссий.

Мероприятия по традиции состоится в «Экспофоруме»и продлится до 5 июня. однако, в связи с коронавирусом, при обязательном соблюдении мер эпидемиологической безопасности.

Самое большое количество людей, которые смогут поучаствовать в форуме в 2021 году составляет пять тысяч человек.

Центральным событием ПМЭФ будет очное участие российского лидера Владимира Путина в пленарном заседании.

Культурная программа форума предполагает на Дворцовой площади концерт звезд. На нем появятся лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и симфонический оркестр итальянского театра Петруцелли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что организаторы ПМЭФ объяснили, как будет имитироваться чистый горный воздух на площадке.

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