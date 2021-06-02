Штрафы за парковку и награждение многодетных семей: в Петербурге началось заседание ЗакСа

В Петербурге в среду, 2 июня, проходит очередное заседание Законодательного Собрания. В повестке – больше десяти вопросов. Ожидается, что сегодня депутаты примут решение, в том числе о новых штрафах за парковку.

Так в третьем, окончательном чтении, может быть принят законопроект о штрафах для водителей, которые своими автомобилями перегородили подъезд в площадках для сбора отходов мусора.

Как поясняют авторы законопроекта, сегодня за такие действия закон не наказывает.

«Указанные деяния при этом существенно снижают качество жизни петербуржцев», — говорится в пояснительной записке.

Этим ЗакС не ограничится. Парламентарии считают, что хаотичная парковка машин во дворах – одна из острых проблем в Петербурге. В настоящее время в городе штрафуют водителей, оставивших машины на территориях зеленых насаждений общего пользования. Теперь в закон хотят добавить понятие «газон». На нем также будет запрещено размещать транспортные средства.

Проект закона также предусматривает административную ответственность за перегораживание транспортными средствами внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, проходов к зданиям и входов в них.

В третьем чтении также может быть принят закон, который официально установит в Петербурге День российского предпринимательства. Изменения позволят выделять деньги на организацию праздника из бюджета Петербурга.

Ко вторым чтениям подошел проект закона «Об Уполномоченном по правам ребенка в Петербурге». Документ регламентирует работу детского омбудсмена, определит основные задачи и полномочия.

Во втором чтении депутаты также рассмотрят изменения в закон о награждении многодетных семей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что бывший единоросс, депутат Законодательного Собрания, Андрей Анохин будет избираться в новый созыв парламента от Российской партии свободы и справедливости.