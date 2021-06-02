Названы лучшие провайдеры IP-телефонии в России

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг IP-телефонии и виртуальных АТС.

По словам руководителя проекта Юрия Хомутского, это первый рейтинг, где эксперты так внимательно и кропотливо подошли к вопросу функционала таких систем. Функциональные возможности решений разделялись на несколько групп, баллы начислялись отдельно по каждой. В общей сложности эксперты оценивали решения по восьми параметрам, наиболее точно отвечающим, на их взгляд, потребностям рынка, а также по стоимости услуг провайдеров.

«Лидером рейтинга IP-телефонии и ВАТС 2021 признано решение Mango Office. Оно имеет наиболее широкий функционал, широкие возможности по интеграции и кастомизации», – сообщает Market.CNews. Второе место в рейтинге заняла телефония от компании МегаФон, а МТС заняли почетную третью строчку. Следом идет Beeline и компания «Российский телефонный узел».

Напомним, что IP-телефония — это технология, которая использует для передачи голоса не традиционные каналы телефонной связи, а интернет, виртуальная АТС — аналог аппаратных офисных телефонных станций для управления потоками звонков в условиях организации. Но сегодня перед подобными сервисами стоят новые задачи: аналитические возможности систем телефонии, необходимость унифицированных коммуникаций, решения для менеджмента обработки звонков, распознавание речи и др.

Аналитики пришли к выводу, что базовые функции АТС предоставляются всеми участниками рейтинга, а фокус клиентов смещается в сторону более сложных функций. Среди тенденций авторы рейтинга отметили внедрение искусственного интеллекта и роботизацию.