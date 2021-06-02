На Финляндском вокзале открылся пункт вакцинации от коронавируса

На Финляндском вокзале открылся пункт вакцинации от коронавируса
Пункт будет работать без выходных с восьми утра до восьми вечера. Фото: pixabay.com

В Северной столице открыли прививочный пункт на Финляндском вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининского района. Жителям города будут делать прививки от COVID-19 на вокзале впервые. Вакцинироваться в медпункте можно всем желающим.

В кабинете есть специальное оборудование, уколы делают медицинские специалисты. В медпункте два препарата — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Пункт будет работать без выходных с восьми утра до восьми вечера. Чтобы поставили прививку надо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге коронавирусом заболели еще 828 человек. В Санкт-Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 828 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

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