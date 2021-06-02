Московский блогер на желтом Porsche устроил «шашки» в центре Петербурга

В Петербурге по Невскому проспекту промчалось на большой скорости желтый Porsche. Оказалось, что в машине находился блогер из Москвы.

Все произошло в ночь с 1 на 2 июня. Играя в «шашечки», лихач за рулем иномарки обгонял одну машину за другой. Камеры видеонаблюдения также засекли обгон не по правилам, и разгон на пустой дороге. К счастью, во время дерзкого заезда никто не пострадал.

Как сообщил 78.ru, участником экстремальной езды стал блогер, известный в соцсетях как «Диман из Батайска», проживающий в Москве. По его словам, он находился на пассажирском кресле.

«Меня прокатили так, как я не катался никогда в жизни», — заявил блогер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о ДТП с участием Porsche в Петербурге. Porsche разбился о BMW на Ждановской улице.