В Петербурге подростки били припаркованные машины и расписывали их расистскими лозунгами

В Приморском районе юные скинхеды испортили десятки автомобилей. Местом происшествия стала улица Зверевой,3 у ЖК «Шуваловский».

Местные жители до сих пор приходит в себя после ночного разгрома, сообщает «Фонтанка». В ночь на 2 июня подростки испортили автомобили. Они били ногами по стёклам припаркованные машины, разбивали их и убегали. Автомобили они расписали расистскими лозунгами.

Около 8 утра 2 июня в полицию Санкт-Петербурга поступило два сообщения о повреждении двух автомобилей. По факту проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дел самокатчиков, которые сбили детей в Петербурге. Бастрыкин поручил доложить о произошедших в городе случаях, когда дети получили травмы после наезда электросамокатов.