«Главная битва будет за контент»: на ПМЭФ-2021 прошла дискуссия, посвященная блогерам

В четверг, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме обсудили значение блогеров в сегодняшнем медийном пространстве, их влияние на информационную повестку и аудиторию.

Чаще всего блогеры занимаются развлекательным или образовательным контентом, но не стоит недооценивать их значимость в информационном поле: блогеры стремительно превращаются в авторитетных лидеров общественного мнения. Именно поэтому появилась необходимость регулирования их деятельности. Власти считают, что блогеры должны не только зарабатывать на своих социальных сетях, но и нести ответственность за транслируемое.

Нужна ли регистрация блогеров как СМИ? Какое место занимают блогеры в экосистеме медиахолдингов? Какие возможности дает блогосфера для развития талантов молодежи? Возможна ли синергия между традиционными форматами и новыми медиа? Эти и многие другие вопросы обсуждали на сегодняшней конференции «Блогеры — это новые СМИ?».

Модератором беседы выступила журналист и телеведущая Ксения Собчак, а участниками стали основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян, генеральный директор АО «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев, генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов исполнительный директор по медиа в Rambler&Co Андрей Цыпер и непосредственно блогеры — «тиктокер» Алексей Савко и ведущий YouTube-канала «AcademeG» Константин Заруцкий.

Отвечая на вопрос Ксении Собчак о том, насколько блогеры ответственны за создание своего контента, Александр Журавский напомнил, что порой медийные личности слишком увлекаются, не задумываясь о возможных печальных последствиях. В качестве примера он привел трагедию, произошедшую на вечеринке в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко, когда её муж и двое друзей погибли, оказавшись в бассейне с 25 кг сухого льда.

Журавский подчеркнул, что для блогеров необходимо создать определенные правила, нарушение которых будет наказываться в рамках административного или уголовного кодекса. Политик добавил, что разрабатывать подобные критерии нужно, безусловно, в сотрудничестве с профессиональным сообществом.

Журналист Сергей Минаев, в свою очередь, высказался о том, что блогеров необходимо регистрировать как СМИ, поскольку они уже «сжирают» традиционные средства массовой информации, а их аудитория заметно больше, чем у других медийных источников. Кроме того, благодаря непосредственной подаче зрители больше доверяют блогерам.

«На нас обращают внимание, и это уже важно», — отмечает Алексей Савко. Соглашаясь с Минаевым, он добавил, что блогосфера давно обогнала привычные виды СМИ. Вместе с тем, доступность такого рода занятий для абсолютно каждого человека имеет свои опасные нюансы — далеко не все несут ответственность за деятельность в Интернете. Савко выступил в пользу «правильного» цензурирования, которое обезопасит аудиторию, но не будет ущемлять аутентичность и индивидуальность блогеров, позволяя им искренне и непосредственно общаться со зрителями.

Тиктокер также добавил, что рекламная деятельность и другие виды заработка на личных страницах в социальных сетях должны облагаться налогами в соответствии с российским законодательством.

В рамках дискуссии обсуждался также новый виток развития платформы Rutube. Алексей Савко поинтересовался у Ксении Собчак, ждать ли появления звезды на просторах отечественного сервиса. Ксения Анатольевна, в свою очередь, отметила, что как «популярный блогер» может себе позволить приходить на платформу, которая уже добилась успеха и показывает «интересные результаты».

В заключительной части дискуссии участники обсуждали ближайшие перспективы развития блогосферы. Последнее слово здесь также оказалось за Собчак: «главная битва будет за контент», — убеждена журналистка.