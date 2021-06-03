«Зенит» подписал контракт с Дмитрием Чистяковым

«Зенит» подписал контракт с Дмитрием Чистяковым
Чистяков переходит в "Зенит". Фото: ФК "Ростов"

Футболист играл некоторое время за «Ростов».

Петербургский «Зенит» выкупил защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова. Контракт с футболистом подписали на четыре года. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на собственные источники.

Чистяков отметил, что очень рад таким переменам в жизни, так как он с самого детства мечтал играть за «Зенит». Теперь футболист ждет нового сезона, чтобы проявить себя и начать как можно больше работать.

Напоминаем, что футболист является воспитанником «Зенита», он вернулся в «Зенит» на правах аренды в октябре 2020 года. Он успел сыграть в 14 матчах и стать чемпионом России сезона-2020/21.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что оставшиеся билеты на матчи Евро-2020 можно будет купить с 1 июня.

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