«Зенит» подписал контракт с Дмитрием Чистяковым

Футболист играл некоторое время за «Ростов».

Петербургский «Зенит» выкупил защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова. Контракт с футболистом подписали на четыре года. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на собственные источники.

Чистяков отметил, что очень рад таким переменам в жизни, так как он с самого детства мечтал играть за «Зенит». Теперь футболист ждет нового сезона, чтобы проявить себя и начать как можно больше работать.

Напоминаем, что футболист является воспитанником «Зенита», он вернулся в «Зенит» на правах аренды в октябре 2020 года. Он успел сыграть в 14 матчах и стать чемпионом России сезона-2020/21.

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