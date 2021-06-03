Песков заявил, что уже сейчас началась подготовка к прямой линии с Путиным

Песков заявил, что уже сейчас началась подготовка к прямой линии с Путиным
Путин планирует ответить на вопросы россиян. Фото: kremlin.ru

Традиционная прямая линия должна состояться в 2021 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в 2021 году должна пройти очередная прямая линия с Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 3 июня, пишет ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что подготовка к этому мероприятию уже началась. Пока что Песков не знает, когда именно состоится прямая линия, но пообещал поделиться информацией, как только все станет известно.

Напоминаем, что в 2020 году президент не отвечал на вопросы граждан. Частично прямая линия стала частью большой пресс-конференции Путина в декабре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин приедет на открытие памятника Александру III в Гатчине.

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Песков заявил, что уже сейчас началась подготовка к прямой линии с Путиным