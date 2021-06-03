Путин приедет на открытие памятника Александру III в Гатчине

Путин приедет на открытие памятника Александру III в Гатчине
Гатчинский музей-дворец. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Мероприятие состоится 5 июня.

Президент России Владимир Путин планирует посетить открытие памятника Александру III в Гатчине. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС сегодня, 3 июня.

Мероприятие пройдет 5 июня. Напоминаем, что памятник создали по инициативе Гатчинского музея-заповедника, а также Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества за счет нацпроекта «Культура». Место для него выбрали неспроста, так как Гатчинский дворцово-парковый ансамбль был излюбленным местом императора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Музей городской скульптуры объявил конкурс на реставрацию памятника Петру I.

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