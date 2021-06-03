Манукян назвал «клоакой» место, где пишут песни Бузовой

Блогер публично раскритиковал команду артистки.

Блогер Давид Манукян негативно высказался о творчестве своей бывшей возлюбленной певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Свое мнение он выразил публично под постом в Instagram.

Музыкант Александр Степанов, сотрудничающий с Бузовой, написал пост об их совместной работе.

«Кто сможет назвать все песни, которые мы написали для Ольги в тандеме с Романом Мясниковым?»

— написал артист.

Под постом почти сразу появился грубый комментарий от Манукяна. Он назвал место, где творят Бузова и ее команда, «клоакой».

«Так вот эта клоака, откуда все дерьмо вытекает. Респект!»

— написал блогер.

Поклонникам Бузовой не понравился такой тон комментария, они раскритиковали блогера за его резкость. Некоторые предположили, что Манукян написал грубые слова из-за участия в передаче Comment Out.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян объяснил, почему расстался с Бузовой.