Манукян назвал «клоакой» место, где пишут песни Бузовой

Манукян назвал «клоакой» место, где пишут песни Бузовой
Давид Манукян. Фото: скриншот instagram

Блогер публично раскритиковал команду артистки.

Блогер Давид Манукян негативно высказался о творчестве своей бывшей возлюбленной певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Свое мнение он выразил публично под постом в Instagram.

Музыкант Александр Степанов, сотрудничающий с Бузовой, написал пост об их совместной работе.

«Кто сможет назвать все песни, которые мы написали для Ольги в тандеме с Романом Мясниковым?»

— написал артист.

Под постом почти сразу появился грубый комментарий от Манукяна. Он назвал место, где творят Бузова и ее команда, «клоакой».

«Так вот эта клоака, откуда все дерьмо вытекает. Респект!»

— написал блогер.

Поклонникам Бузовой не понравился такой тон комментария, они раскритиковали блогера за его резкость. Некоторые предположили, что Манукян написал грубые слова из-за участия в передаче Comment Out.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян объяснил, почему расстался с Бузовой.

давид манукян критика ольга бузова


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Борис Джонсон прошел полный курс вакцинации от коронавируса препаратом ...
Манукян назвал «клоакой» место, где пишут песни Бузовой
Сборная России проиграла канадцам и покинула чемпионат мира по хоккею
Иммунолог считает, что в России заканчивается пандемия коронавируса
В Петербурге задержали лихача на желтом Porsche
Во Всеволожском районе после ДТП, в котором погибли двое подростков, ...
На Петровском бульваре заметили избитого мужчину: скорую не могли дождаться ...
Продюсер Сердючки рассказал, куда пропал артист