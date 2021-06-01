Манукян объяснил, почему расстался с Бузовой

Блогер старается как можно меньше говорить о расставании с артисткой.
Блогер Давид Манукян прокомментировал расставание с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об отношениях он рассказал в разговоре со «СтарХит».
Он заявил, что звезда является «большой трудягой», так что Манукян не переживает за ее будущее. Блогер заверил, что для него отношения с Бузовой – это пройденный этап, к которому он не хочет возвращаться. Он считает, что причиной для расставания стали слишком разные характеры.
«Я принял решение и жалеть о нем не вижу никакого смысла. Не стараюсь сделать в ее сторону ничего плохого»,
— добавил Манукян.
Он также подчеркнул, что не состоится ни с кем в отношениях. Манукян убежден, что ему нужно время, чтобы прийти в себя и снова влюбиться.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-возлюбленный Бузовой Манукян объяснил, почему решил стать ведущим «Дома-2».