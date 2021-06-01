Манукян объяснил, почему расстался с Бузовой

Манукян объяснил, почему расстался с Бузовой
Давид Манукян. Фото: скриншот instagram

Блогер старается как можно меньше говорить о расставании с артисткой.

Блогер Давид Манукян прокомментировал расставание с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Об отношениях он рассказал в разговоре со «СтарХит».

Он заявил, что звезда является «большой трудягой», так что Манукян не переживает за ее будущее. Блогер заверил, что для него отношения с Бузовой – это пройденный этап, к которому он не хочет возвращаться. Он считает, что причиной для расставания стали слишком разные характеры.

«Я принял решение и жалеть о нем не вижу никакого смысла. Не стараюсь сделать в ее сторону ничего плохого»,

— добавил Манукян.

Он также подчеркнул, что не состоится ни с кем в отношениях. Манукян убежден, что ему нужно время, чтобы прийти в себя и снова влюбиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-возлюбленный Бузовой Манукян объяснил, почему решил стать ведущим «Дома-2».

давид манукян ольга бузова раставание


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Манукян объяснил, почему расстался с Бузовой
Тимати рассказал, что думает о победительнице шоу «Холостяк»
На Просвещения легковушка вылетела на обочину: водитель сбежал с места инцидента
На Литейном карета скорой наехала на человека на самокате
В Москве у ветерана ВОВ, сидевшего с Путиным на параде Победы, украли 400 ...
Ида Галич не собирается больше выходить замуж
На Ново-Рыбинской сгорели сразу два автомобиля
На Народной устраняют прорыв трубы