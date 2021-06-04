В Ленобласти поймали автоугонщика, разбиравшего краденные иномарки

В Ленобласти поймали автоугонщика, разбиравшего краденные иномарки
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Шлиссельбурге сотрудники полиции со стрельбой задержали автоугонщика- рецидивиста.

В полицию обратилась 35-летняя женщина и сообщила о том, что угнали принадлежащий ей автомобиль Kia Rio стоимостью почти миллион рублей. Машина была припаркована у дома № 3 на улице Корнея Чуковского. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина, на счету которого 22 автомобильных угона, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, он организовал разборку краденых иномарок в арендованном гараже на Пролетарской улице. Злоумышленник пригонял угнанные автомобили корейского и японского производства, разбирал их на запчасти или перебивал номера, а потом продавал. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня полицейские задержали злоумышленников в возрасте 46 и 50 лет. Это — профессиональные угонщики, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Первый живёт на Бухарестской, второй на Брюсовской. Их уже привлекался за кражу.

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