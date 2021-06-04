Двое человек пострадали в ДТП под Всеволожском

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло тройное ДТП.

Дорожный инцидент произошел 3 июня около садоводства «Дунай».

В аварию попали Skoda, Toyota и Volkswagen, сообщает «Аварийно-спасательная служба ЛО» в социальной сети «ВКонтакте». Одна машина улетела в кювет. В результате происшествия пострадали два человека.

Их из искореженных машин доставали с помощью спецоборудования. Пострадавших увезли в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах автобус врезался в столб. Очевидцы предполагают, что водителю стало плохо.