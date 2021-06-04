Петербург подписал дорожную карту со Ставропольем на ПМЭФ

Петербург подписал дорожную карту со Ставропольем на ПМЭФ
Александр Беглов подписал соглашение со Ставропольским краем. Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице начался третий день Петербургского Международного экономического форума, в результате которого губернатор города на Неве Александр Беглов подписывает соглашение с Владимиром Владимировым — губернатором Ставрополья.

Сегодня в пятницу, 4 июня на мероприятии подписана дорожная карта по сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Ставропольем.

В следующие три года регионы будут наращивать взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

Главными плодами совместной работы считается сотрудничество в области промышленности, машиностроения.

Также, есть потенциал для повышения количества поставок в Ставропольский край сельскохозяйственной техники, фармацевтической продукции и медицинской промышленности.

Кроме того, градоначальник Петербурга выразил благодарность главе Ставропольского края за поставку качественных продуктов. Также Беглов подчеркнул, что надеется на продуктивное сотрудничество регионов.

К тому, довольно активным будет партнерство в области культуры и туризма. Планируются совместные проекты, расширение связей между музеями и выставочными залами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участников Петербургского международного экономического форума в 2021 году ждет не только насыщенная деловая часть, но и разнообразная культурно-развлекательная программа, которая также длится с 1 по 6 июня.

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