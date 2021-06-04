Мотоциклист попал в больницу после ДТП с автомобилем на перекрестке Дунайского и Бухарестской

Участниками аварии стали мотоцикл и автомобиль. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

Участниками аварии стали мотоцикл и автомобиль. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На перекрестке Дунайского проспекта и Бухарестской улицы в Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового авто марки BMW. Одного из водителей госпитализировали.

Дорожный инцидент произошел сегодня, 4 июня, в 9:53. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Мотоциклист отправлен бригадой скорой помощи в Джанелидзе», — написал пользователь.

Автор записи запечатлел лишь упавший мотоцикл, второй участник аварии остался за кадром. Причины столкновения и состояние байкера не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти произошло тройное ДТП. Двое человек пострадали.