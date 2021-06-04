Вратарь «Зенита» Васютин получил серьезную травму

Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин, выступающий на правах аренды за «Юргорден», получил серьезную травму.
Вратарь уже перенес операцию в Финляндии. Характер травмы пока не раскрывается.
Как сообщила пресс-служба шведского клуба, на полное восстановление футболисту потребуется около шести месяцев.
В феврале стало известно, что воспитанник «Зенита» Васютин перешел в «Юргорден» на правах аренды. В чемпионате Швеции 26-летний вратарь успел провести 7 матчей, в которых пропустил 6 мячей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» подписал контракт с Дмитрием Чистяковым. Футболист играл некоторое время за «Ростов».