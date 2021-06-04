Вратарь «Зенита» Васютин получил серьезную травму

Вратарь &#171;Зенита&#187; Васютин получил серьезную травму
Голкипер "Зенита" Александр Васютин получил травму. Фото: скриншот из Instagram

Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин, выступающий на правах аренды за «Юргорден», получил серьезную травму.

Вратарь уже перенес операцию в Финляндии. Характер травмы пока не раскрывается.

Как сообщила пресс-служба шведского клуба, на полное восстановление футболисту потребуется около шести месяцев.

В феврале стало известно, что воспитанник «Зенита» Васютин перешел в «Юргорден» на правах аренды. В чемпионате Швеции 26-летний вратарь успел провести 7 матчей, в которых пропустил 6 мячей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» подписал контракт с Дмитрием Чистяковым. Футболист играл некоторое время за «Ростов».

"Зенит" александр васютин травма


 

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