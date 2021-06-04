Tele2 свяжет петербуржцев с искусством в Приморском парке Победы

Tele2 открывает новое пространство в партнерстве с Приморским парком Победы.

Посетители могут погрузиться в мир искусства в онлайн-лектории и с помощью аудиовизуальных инсталляций, а также посмотреть мировое кино в летнем кинотеатре.

В зеленом сердце Петербурга на Крестовском острове открыта новая точка притяжения — Art Space Tele2 в Приморском парке Победы. Площадка оператора — это современное удобное пространство, в котором расположены коворкинг, лекторий и кинозал.

В кинолектории расскажут об искусстве простым языком. На экранах покажут онлайн-лекции и фильмы от популярных просветительских проектов Arzamas и «Правое Полушарие Интроверта». В паузах между лекциями на большом экране будет демонстрироваться серия аудиовизуальных работ от Tonoptik, арт-проекта петербургских художников в области новых медиа, аудиовизуального искусства, саунд-арта и экспериментальной музыки.

Вечером на большом экране покажут мировое кино от онлайн-кинотеатра Wink.

Также на площадке организуют живые лекции представители образовательного проекта «Правое полушарие Интроверта», где разложат по полочкам даже самые сложные темы, чтобы любой мог разобраться в искусстве, литературе и кино.

В пространстве Art Space Tele2 все желающие не только узнают интересные факты, но и станут частью произведений искусства. С помощью технологии face mapping можно будет сделать оригинальное фото с проекцией на своем лице произведений искусства. Такие арт- произведения станут отличным контентом для личных аккаунтов в соцсетях.