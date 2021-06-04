Путин назвал ПМЭФ-2021 хорошим знаком для мировой экономики

Президент России Владимир Путин выступает на Петербургском международном экономическом форуме. Он поприветствовал участников ПМЭФ-2021 и назвал форум хорошим знаком для экономики.

Владимир Путин выступает на пленарном заседании в четверг, 4 июня.

«Вы знаете, что фактически сначала прошлого года из-за коронавируса встречи на многих площадках были отменены или проводились в дистанционном формате. Мы рады, что после перерыва именно в России проходит крупное международное мероприятие. Мы постарались сделать все, чтобы обеспечить безопасность участников. Проведение такого форума – позитивный знак. Контакты предпринимателей, инвесторов приобретают постепенно нормальный вид. Ожидается, что рост глобального ВВП будет максимальным с 1970х годов», — сказал Владимир Путин.