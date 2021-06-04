Путин заявил о важности создания комфортной среды для людей

Он призвал вкладывать ресурсы в благоустройство городов.

Президент России Владимир Путин сегодня, 4 июня, выступил на ПМЭФ. Он заявил, что в приоритете ресурсы должны направляться на создание комфортной среды для людей.

На данный момент в России на первых местах по комфорту числятся Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Петербург.

«Это наши традиционные центры деловой активности. Важно, что на высокие стандарты ориентируются все больше наших регионов»,

— заявил Путин.

Он также добавил, что разные уголки страны отличаются в чем-то своем.

«По развитию образования в числе лучших Мордовия. По социальной защищенности Новгородская область. Важный показатель – приверженность людей своему региону. В числе лидеров Севастополь и Калининградская область»,

— перечислил президент.

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