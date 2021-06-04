В России продлят льготную ипотеку, есть «но»

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки еще на год. В программу внесут некоторые изменения.

Об этом президент России Владимир Путин сообщил, выступая на ПМЭФ-2021. По его словам, льготная ставка по ипотеке со ставкой 6,5% была антикризисной мерой и носила временны характер. Программа должна завершиться в июле этого года.

«Вместе с тем, резко обрывать ее нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека для наших граждан и развития строительной отрасли. Предлагаю подлить программу на год», — сказал президент.

При этом Владимир Путин уточнил нюансы – ставка будет установлена на уровне 7%. Максимальная сумма ипотеки станет единой для всех регионов – три миллиона рублей.

Кроме того, президент предложил расширить программу ипотеки для семей с детьми. Воспользоваться ей смогут семьи даже с одним ребенком. Программа предполагает ипотеку по ставке в 6%. Максимальная сумма для регионов составит шесть миллионов рублей, а для Москвы и Петербурга – 12 миллионов.