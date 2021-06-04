Льготная ипотека и «Северный поток-2»: что сказал Путин на ПМЭФ-2021

Президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства открыл пленарное заседание. Во время выступления он не только говорил о пандемии коронавируса, но затронул и другие сферы жизни.

«Северный поток – 2»

Россия завершила укладку первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Как отметил президент Владимир Путин, работы были завершены всего пару часов назад – впервые эту новость услышали от главы государства. По его словам, «Газпром» уже готов заполнять трубы газом.

Вакцина для иностранцев

Конечно, Владимир Путин не мог не коснуться кампании по вакцинации населения. По его словам, сегодня в России есть четыре отечественных препарата для вакцинации. Как отметил президент, страна не только закрывает свою потребность в вакцине, но и готова предоставить возможность прививаться и иностранным гражданам.

«Получила распространение практика, когда люди из разных стран, бизнесмены, руководители крупных компаний специально приезжают в Россию на вакцинацию».

Он поручил российскому правительству до конца месяца создать условия для иностранных граждан, которые захотят платно вакцинироваться в России.

Безработица

Еще одно поручение Владимира Путина касалось безработицы. Глава государства поручил усилить программы содействия занятости в регионах с высокой безработицей, а также запустить постоянную программу молодежной занятости.

Ипотека

Другое предложение президента затронуло программу льготной ипотеке по ставке 6,5%. Она завершает свое действие в июле этого года. Впрочем, добавил он, правительство понимает, что резко обрывать программу нельзя. В связи с этим он предложил продлить льготную ипотеку для всех регионов России, но по ставке уже в 7%. При этом максимальная сумма кредита будет для всех одинаковой – три миллиона рублей.

Действие семейной ипотеки будет расширено – ей смогут воспользоваться семьи даже с одним ребенком, если он был рожден после 1 января 2018-го года. При этом максимальная стоимость жилья по такой программе в Москве и Петербурге не должна превышать 12 млн рублей, а в других регионах – шести.

Поддержка для регионов

По словам Владимира Путина, перезапуск экономики после серьезных потрясений всегда был связан с инвестициями. В десятку лучших регионов России вошли Башкирия, Ханты-Мансийская область, Нижегородская область.

«Мы будем системно помогать регионам в улучшении деловой среды», — подчеркнул президент.

Он поручил правительству сделать особый акцент на поддержке субъектов Федерации, где есть проблемы с инвестициями. К 2024 году в каждом регионе России, добавил президент, надо обеспечить прозрачные режимы. Каждый регион должен будет обозначить приоритетные направления своего развития.

Климат

Сообщил Владимир Путин и о перспективах климатической отрасли. Выручка в ней в России может превысить 50 млрд долларов в год. Владимир Путин также считает, что Россия может занять особое место на рынке углеродных единиц. Для этого надо бороться с пожарами и заниматься восстановлением лесов.

Напомним, что в этом году ПМЭФ собрал около пяти тысяч участников.