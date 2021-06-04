На побережье Балтийского моря запустили большой проект для любителей водного туризма

В рамках ПМЭФ подписано еще одно Соглашение. Фото: Gazeta.SPb

В рамках ПМЭФ подписано еще одно Соглашение. Фото: Gazeta.SPb

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписано Соглашение о совместной работе над проектом российской Балтики.

На официальной бумаге свои подписи поставили градоначальник Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор АО «ИК «РЖД-Инвест» Иван Григорович.

Планируется создать в акватории и на побережье Балтийского моря сеть маршрутов и туристических объектов, оснащенные современными комплексами для отдыха и спорта.

Кроме того, реализация соглашения даст возможность увеличить турпоток в регионы Балтики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Мегалайн» и Петербург подписали соглашение на 236 млрд рублей в рамках ПМЭФ.