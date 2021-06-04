«Мегалайн» и Петербург подписали соглашение на 236 млрд рублей в рамках ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума Комитет по инвестициям Петербурга и компания «Мегалайн» подписали соглашение о реализации двух крупных проектов.

Речь идет о развитии территории бывшей строительной площадки защитных сооружений «Горская» и строительстве транспортное-пересадочных узлов (ТПУ).

Транспортно-пересадочный узел объединит различные виды транспорта, включая наземный общественный, метро, железную дорогу, перехватывающие парковки, а также обеспечит район социальной инфраструктурой. Первым пилотным проектом компания планирует построить ТПУ у станции метро «Старая деревня».

Еще один проект компании это преображение территории «Горская». Согласно концепции, на месте промзоны появятся Парк инноваций, Морской кластер, Музей дамбы с обзорной площадкой, благоустроенная портовая набережная, а также многофункциональные объекты инфраструктуры для бизнеса.

Разработкой проекта развития Горской занималось архитектурное бюро MLA+. Планируется, что территория станет одновременно деловым и туристическим центром.

Общий объем инвестиций в оба проекта составит 236 млрд рублей.

«Мы намерены реализовать два инвестиционных проекта в ближайшем будущем. Один из этих проектов предусматривает благоустройство территории около 150 гектаров в районе станции «Горская», где располагается на сегодняшний день площадка строительства комплекса защитных сооружений. Она предусматривает полное благоустройство, создание там четырёх зон. Второй проект предусматривает создание транспортно- пересадочного узла в районе станции метро «Старая деревня». Это будет пилотный проект по государственной программе развития транспортной системы Петербурга, принятой в 2014 году, и предусматривающий создание 61 транспортно-пересадочного узла. Проект улучшит среду обитания жителей этого района, разрешит транспортные проблемы, создаст возможность комфортабельной пересадки жителей с одного транспорта на другой. Верим, что эти проекты будут успешно реализованы. Завершить работы планируется до 2030 года. Наша компания намерена вложить 236 млрд рублей», — сказал гендиректор компании «Мегалайн».

Также компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» представили проект под названием «Залив островов», в рамках которого планируется создание искусственного намывного острова с последующей комплексной застройкой жилой, коммерческой и социально-культурной недвижимостью. Объект будет расположен в пяти километрах от «Лахта-центра».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице начался третий день Петербургского Международного экономического форума, в результате которого губернатор города на Неве Александр Беглов подписывает соглашение с ыладимиром Владимировым — губернатором Ставрополья.