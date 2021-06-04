В России участвовать в выборах не смогут лица, причастные к экстремизму

Политик подписал соответствующий закон, который вступает в силу уже сегодня.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, которые были причастны к деятельности экстремистских организаций. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой организации сегодня, 4 июня. Закон уже вступил в силу.

Известно, что участвовать в выборах таким лицам нельзя будет в течение трех-пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких организаций. Экстремистами будут считать лиц, которые поддерживают экстремистские организации (в том числе в социальных сетях), перечисляют им деньги, а также оказывают помощь иногда рода.

Устанавливать причастность будет суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что уголовное дело на 40 томов: молодым людям вынесен приговор по экстремистским мотивам.