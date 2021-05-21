Уголовное дело на 40 томов: молодым людям вынесен приговор по экстремистским мотивам

В Петербурге вынесен приговор в отношении десяти обвиняемых в совершении нескольких преступлений по экстремистским мотивам.

Доказательств, которые собрал следственный отдел по Красногвардейскому району СК России по Петербургу, было достаточно, чтобы вынести приговор в отношении десяти лиц. При этом, девять из них, на момент вменяемых им деяний, были несовершеннолетними.

Так, молодых людей признали виновными по статьям «Хулиганство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, побои».

Установлено, что в позапрошлом году обвиняемые сговорились совершать в разных районах города хулиганства, причинения телесных повреждений и хищения имущества по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды в отношении выходцев из стран Азии. Кроме того, молодые люди применяли разные предметы, как оружие, среди них были и газовые баллончики, и ножи.

Сообщается, что всего соучастниками было совершено девять эпизодов преступлений.

Когда органы обыскивали виновных, то были найдена и изъята экстремистская атрибутика, литература и другие, интересные следствию предметы.

Известно, объем уголовного дела составил более 40 томов.

Суд назначил соучастникам разные наказания. От одного года лишения свободы условно до 2,5 лет в исправительной колонии общего режима.

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