Цены на акции «Газпрома» взлетели после выступления Путина на ПМЭФ

Цены на акции «Газпрома» взлетели после выступления Путина на ПМЭФ
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Одна ценная бумага теперь стоит более 275 рублей.

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ сегодня, 4 июня, заявил о том, что трубы первой нитки газопровода «Северный поток-2» успешно уложены. Эту новость в зале встретили овациями, а стоимость акций «Газпрома» вдруг взлетели до максимума за последние 13 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что одна ценная бумага теперь стоит более 275 рублей. Напоминаем, что в рамках проекта «Северный поток-2» Россия планирует уложить два газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за один день ПМЭФ принес Северной столице вложений на 200 млрд рублей.

владимир путин газпром ПМЭФ


 

Новости партнеров
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти ожидается жаркая суббота
Врач рассказал, как точно нельзя худеть
Киркоров безуспешно пытался забить гол Дзюбе
В Париже задержали теннисистку из России: она могла проиграть в матче специально
Путин назвал абсурдными политические запреты на закупку вакцин от COVID
В Горелове после столкновения с маршруткой мотоциклист сломал ключицу и ногу
В Петербурге детского тренера, подозреваемого в педофилии, задержали до 1 августа
Подростки на скутере, смертельные наезд на пешехода и велосипедиста, ...