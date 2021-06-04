Цены на акции «Газпрома» взлетели после выступления Путина на ПМЭФ

Одна ценная бумага теперь стоит более 275 рублей.
Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ сегодня, 4 июня, заявил о том, что трубы первой нитки газопровода «Северный поток-2» успешно уложены. Эту новость в зале встретили овациями, а стоимость акций «Газпрома» вдруг взлетели до максимума за последние 13 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что одна ценная бумага теперь стоит более 275 рублей. Напоминаем, что в рамках проекта «Северный поток-2» Россия планирует уложить два газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за один день ПМЭФ принес Северной столице вложений на 200 млрд рублей.