Цены на акции «Газпрома» взлетели после выступления Путина на ПМЭФ

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Одна ценная бумага теперь стоит более 275 рублей.

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ сегодня, 4 июня, заявил о том, что трубы первой нитки газопровода «Северный поток-2» успешно уложены. Эту новость в зале встретили овациями, а стоимость акций «Газпрома» вдруг взлетели до максимума за последние 13 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что одна ценная бумага теперь стоит более 275 рублей. Напоминаем, что в рамках проекта «Северный поток-2» Россия планирует уложить два газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за один день ПМЭФ принес Северной столице вложений на 200 млрд рублей.