За один день ПМЭФ принес Северной столице вложений на 200 млрд рублей

За один день ПМЭФ принес Северной столице вложений на 200 млрд рублей
В первый день ПМЭФ принес Петербургу 200 млрд рублей инвестиций. Фото: Gazeta.SPb

Вчера, 3 июля прошел первый день Петербургского Международного экономического форума, в результате которого Петербург получил инвестиций порядка на 200 млрд рублей. Так, только по Соглашениям с Группой ВТБ их объём превысит 120 млрд рублей.

О таких цифрах сообщил председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов социальных сетях «ВКонтакте».

Голованов объяснил, что подписан целый ряд ключевых соглашений, случились встречи с партнёрами города по реализации знаковых инфраструктурных проектов.

Соглашения с Группой ВТБ превышает инвестиций на 120 млрд рублей. Речь идет о второй очереди аэропорта Пулково, современной инфекционной больнице, о создании Витебской развязки.

Кроме того, было подписано Соглашение о строительстве технологической долины «Невская дельта» в рамках университетского кампуса СПбГУ в Пушкинском районе. В данном случае вложения составят около 50 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ПМЭФ выявили более 500 случаев коронавируса среди персонала.

Голованов новости СПб ПМЭФ 2021


 

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