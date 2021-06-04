Самолет с Собчак экстренно приземлился в Шереметьево из-за проблем с шасси

Журналистка Ксения Собчак находилась на борту самолета Airbus А-321, который аварийно приземлился в столичном аэропорту Шереметьева.
Собчак на самолете возвращалась с Петербургского международного экономического форума. Она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что у лайнера три раза не выходили шасси.
Пассажиры узнали о произошедшем только по прибытии. Самолет приземлился благополучно. Лайнер встречали спасатели и бригада скорой помощи.
«Стремновато. Но главное никто не кололся что шасси не выходили. Узнали уже приземлившись», — пишет журналистка.
Ксения Собчак 2 и 3 июня принимала участие в ПМЭФ-2021.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собчак и Милохин полежали на полу для ролика в TikTok на ПМЭФ-2021.