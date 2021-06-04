Путин забыл собственное высказывание из 1996 года о «жесткой руке»

Российский президент Владимир Путин не вспомнил свое же высказывание из 90-х об опасности наведения порядка «жесткой рукой».

Так он отреагировал, отвечая на вопрос модератора пленарной сессии ПМЭФ-2021 Станислава Натанзона.

Натанзон процитировал слова Путина из 1996 года: «Нам всем кажется, если навести порядок твердой жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее». Тогда президент добавил, что весь комфорт пройдет, поскольку «жесткая рука начнет нас очень быстро душить».

«Начала уже?», — спросил Натанзон.

В ответ Путин удивился, потому что не вспомнил своего высказывания. «Это я сказал? Я этого не чувствую», — заявил глава государства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин заявил, что ему «плевать» на блокировки в интернете.