«Ростов» выкупил у «Зенита» Прохина, а затем отдал игрока в аренду «Сочи»

«Ростов» выкупил у «Зенита» Прохина, а затем отдал игрока в аренду «Сочи»
Футболист Данила Прохин. Фото: скриншот Instagram

Футболист ранее играл за «Зенит» и «Зенит-2».

Защитника Данила Прохина, который играл за «Зенит», выкупил «Ростов». После этого футболиста отдали в аренду «Сочи». Об этом сегодня, 5 июня, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

Известно, что весь следующий сезон Прохин проведет в «Сочи». У «Зенита» есть право приоритетного выкупа футболиста. Напоминаем, что раньше футболист играл не только за «Зенит», но и за «Зенит-2». За основную команду он успел сыграть 11 раз, в том числе два в Лиге чемпионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вратарь «Зенита» Васютин получил серьезную травму. Вратарь уже перенес операцию в Финляндии. Характер травмы пока не раскрывается.

Данил Прохин зенит ростов


 

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