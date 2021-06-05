В Германии заявили о неизменной позиции по «Северному потоку — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Позиция Берлина по «Северному потоку — 2» не изменится. Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

«Наша принципиальная позиция ясна, и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне», — цитирует его РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.