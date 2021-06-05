Собчак объяснила, почему называла детей «гаденышами»

Телеведущая оправдалась за свои слова в 2013 году.

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему в 2013 году назвала детей «гаденышами». Своей историей она поделилась в фильме «Фем.doc».

Блогер отметила, что ей не стыдно за слитую в сеть аудиозапись, на которой она ругается на детей. Собчак отметила, что тогда она много работала и уставала, а ребятишки были ей как «собаке пятая нога». Все изменилось, когда телеведущая встретила человека, от которого захотела родить. Также ей очень захотелось, чтобы у нее был «родной человек».

Собчак вспоминает, что на нее постоянно давила мать, Людмила Нарусова, которая требовала, чтобы телеведущая побыстрее родила внука.

«Мама не понимает мой характер, хотя мы всю жизнь вместе живем. На меня давить не просто бесполезно, ты получишь обратный результат. Может, я так долго и не рожала из-за слов матери»,

— заключила ведущая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет с Собчак экстренно приземлился в Шереметьево из-за проблем с шасси.