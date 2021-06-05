Борис Джонсон намерен призвать G7 вакцинировать мир к концу 2022 года

Борис Джонсон намерен призвать G7 вакцинировать мир к концу 2022 года
Премьер Великобритании Борис Джонсон планирует провести встречу с лидерами G7 в онлайн-формате. Фото: pixabay.com

Люди всех стран мира должны сделать прививку от COVID-19 до конца 2022 года, об этом заявил премьер Великобритании Борис Джонсон на саммите G7.

Создание коллективного иммунитета может показать эффективность международного сотрудничества, сообщает ТАСС. Джонсон планирует провести встречу с лидерами G7 в онлайн-формате. Он считает, что мировые лидеры обсудят, как обеспечить доступ к вакцине каждому жителю мира, чтобы остановить пандемию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга готовы к приему прививочных туристов из других стран. Глава комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев сообщил, что Петербург готов к приёму туристов, которые будут приезжать в Россию специально для прививки. Корнеев заявляет, что организационные вопросы такого проекта туризма в России готово взять на себя Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма

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