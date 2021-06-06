Сборная России одержала победу над командой Болгарии со счетом 1:0

Сборная России по футболу победила Болгарию со счетом 1:0. Забил победный гол соперника стал нападающий сборной Александр Соболев. Он реализовал пенальти на 84-й минуте.

Также Соболев прокомментировал готовность команды к чемпионату Европы, сообщает РИА «Новости».

Он сообщил, что у команды есть время перед Бельгией. Соболев уверяет, что они хорошо поработают и будут готовы на 200%. Также футболист отметил, что Болгария была достойным соперником.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что артист Филипп Киркоров безуспешно пытался забить гол Дзюбе. Артист приехал на тренировку сборной России по футболу перед товарищеским матчем с Болгарией. Народный артист РФ Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России по футболу. Об этом 3 июня пишет «Чемпионат», ссылаясь на пресс-атташе сборной.