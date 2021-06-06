Фронтмен Little Big осудил соотечественников, оскорбляющих певицу Manizha

Фронтмен Little Big осудил соотечественников, оскорбляющих певицу Manizha
«Любое творчество имеет право на существование», — добавил Илья Прусикин. Фото: скрин https://www.instagram.com/iliyaprusikin/

Солист группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал ситуацию с россиянами и их ненавистью к отечественным исполнителям, выступив в поддержку исполнительницы Manizha.

Своим мнением музыкант решил поделиться в историях на личной страницы в Instagram. Он обратил внимание на русофобские комментарии в адрес Манижи.

«С такими соотечественниками враги не нужны», — отмечает Прусикин. Также музыкант заявил, что россияне, убежденные в своей правоте в этом вопросе, являются очень плохими людьми. «Любое творчество имеет право на существование», — добавил Прусикин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главред Wonderzine прокомментировала намерение Манижи подать в суд из-за клеветы. В материале издания говорилось о том, что исполнительницу продвигают «высокие покровители». Журналистка отметила, что не могла связаться с певицей, так как ее контактами якобы «заведовал» Первый канал.

Instagram little big илья прусикин комментарии манижа


 

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