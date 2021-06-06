6 июня отмечают День русского языка и день рождения Пушкина

В этом году празднуется 222 года со дня рождения Пушкина. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В этом году празднуется 222 года со дня рождения Пушкина. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Сегодня отмечается День русского языка и день рождения светила русской литературы Александра Сергеевича Пушкина.

О том, чтобы учредить 6 июня День русского языка, идея появилась ещё в 2007 году. Однако только при Дмитрии Медведеве в 2011 году был подписан указ: «Установить День русского языка и отмечать его ежегодно, 6 июня, в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка А. С. Пушкина».

Русский язык является официальным языком ООН — вместе с английским, арабским, испанским, китайским и французским.

Поэт Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве в 1799 году. При жизни он добился успеха в литературе. Он писал и сказки, и стихи, и рассказы, и романы в стихах. Он стал символом русской литературы. В этом году празднуется 222 года со дня рождения Пушкина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЕГЭ по русскому языку 3 июня сдавали больше 23 тысяч петербургских школьников.