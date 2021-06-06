В воскресенье в Ленобласти потеплеет до +30 градусов

В воскресенье в Ленобласти потеплеет до +30 градусов
Ленобласть ждут жаркие дни. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Последний выходной перед началом рабочей недели в Ленинградской области выдастся жарким в прямом смысле.

Так, в воскресенье, 6 июня, температура воздуха в 47-м регионе прогреется от +25 до +30 градусов. Осадки не прогнозируются.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного УГМС, ветер в дневное время ожидается переменный, порывы будут составлять 3-8 метров в секунду северного направления.

Давление атмосферы почти не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 6 июня отмечают День русского языка и день рождения Пушкина.

новости Ленбласти погода тепло


 

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