Водителя такси госпитализировали после драки с пассажиром на Васильевском острове

Водителя такси госпитализировали после драки с пассажиром на Васильевском острове
Драка произошла напротив дома № 32 по Среднему проспекту. Фото: скриншот Google Maps

В Василеостровском районе Петербурга произошла драка. Двое мужчин начали выяснять отношения прямо посреди проезжей части.

Инцидент случился в субботу, 5 июня, около 22:30 на Среднем проспекте, 32. Конфликт разгорелся между водителем и пассажиром «Яндекс.Такси».

Как сообщил 78.ru, в результате таксист получил травмы, его госпитализировали. Нападавшего задержали сотрудники правопорядка.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном инциденте с такси. Семью госпитализировали после поездки в такси на Петроградской набережной. У женщины — переломы бедер, у девушки — черепно-мозговая травма.

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