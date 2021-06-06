Водителя такси госпитализировали после драки с пассажиром на Васильевском острове

В Василеостровском районе Петербурга произошла драка. Двое мужчин начали выяснять отношения прямо посреди проезжей части.

Инцидент случился в субботу, 5 июня, около 22:30 на Среднем проспекте, 32. Конфликт разгорелся между водителем и пассажиром «Яндекс.Такси».

Как сообщил 78.ru, в результате таксист получил травмы, его госпитализировали. Нападавшего задержали сотрудники правопорядка.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном инциденте с такси. Семью госпитализировали после поездки в такси на Петроградской набережной. У женщины — переломы бедер, у девушки — черепно-мозговая травма.