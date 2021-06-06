После смертельного ДТП в Гатчинском районе возбуждено уголовное дело

В Гатчинском районе произошло смертельное ДТП.

На автодороге 26-летний водитель Mercedes-Benz столкнулся с осуществлявшим разворот в неположенном месте автомобилем KIA, под управлением 37-летней женщины, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Дорожный инцидент произошел вечером 4 июня.

В результате ДТП погибла 72-летняя пассажирка KIA. Она скончалась на месте происшествия. Кроме того, пострадал четырехлетний мальчик, в состоянии средней степени тяжести его увезли в больницу.

Сама женщина-водитель серьёзных травм не получила. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Машины встали посреди дороги.