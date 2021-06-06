Задержан поджигатель иномарки на проспекте Науки

На Гражданском проспекте задержан подозреваемый в поджоге иномарка. Им оказался 39-летний неработающий петербуржец.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что у дома 38 на проспекте Науки сгорел автомобиль Chevrolet, принадлежащий 24-летнему мужчине, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицией было установлено, что возгорание произошло в результате действий неизвестного, который подходил к иномарке. Возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный уже был судим за ряд имущественных преступлений и наркотики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Гражданском проспекте задержан подозреваемый в поджоге иномарка. Им оказался 39-летний неработающий петербуржец.