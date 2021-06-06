Электричка сломалась по пути в Петербург: из-за этого задержаны другие поезда

Инцидент произошел на Финляндском направлении.

Движение электричек в Финляндском направлении было приостановлено из-за неисправности одной из них. Об этом 6 июня пишет «Комсомольская правда».

Известно, что инцидент произошел по пути от Сосново до Санкт-Петербурга. Сотни пассажиров не смогли вовремя попасть в пункт назначения. Очевидцы отмечают, что в электричке было довольно душно. Из-за происшествия были задержаны сразу несколько поездов. Спустя некоторое время неисправность починили и состав отправился в путь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в электричке на петербуржца упала крышка люка. По словам пользователей, электричка шла от проспекта Славы до Витебского проспекта, теперь пострадавший ищет свидетелей происшествия.