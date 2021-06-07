Бывшая солистка Мариинского театра погибла в автокатастрофе под Петербургом

Римма Волкова погибла в аварии под Петербургом. Фото: Санкт-Петербургская музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова

Римма Волкова погибла в аварии под Петербургом. Фото: Санкт-Петербургская музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова

Народная артистка России Римма Волкова получила смертельные травмы в дорожной аварии в Ломоносовском районе Ленобласти. Ей было 80 лет.

О гибели бывшей солистки Мариинского театра сообщили в в администрации музыкальной школы имени Римского-Корсакова. Место и дата прощания с артисткой станут известны позднее.

Римма Волкова устроилась на работу в школе после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была предана своему делу и воспитала великое множество выпускников.

«Трагический инцидент прервал ее жизнь на взлёте – она была полна сил, энергии и творческих планов», – говорится в сообщении.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла Волкова, случилось между деревнями Воронино и Лопухинка. Там произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Datsun и Peugeot.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое разбились в аварии с фургоном под Петербургом. Это произошло накануне, 6 июня, на дороге между деревнями Воронино и Лопухинка. На месте происшествия работали пожарные.