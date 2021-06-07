Больше смертей, но меньше заболевших: коронавирус в Петербурге 7 июня

В Петербурге ситуация с новой коронавирусной инфекцией по-прежнему остается непростой. В городе резко взлетели показатели смертности. При этом недельная заболеваемость пошла на снижение. Передышка, по всей видимости, будет короткой, – последствия ПМЭФ-2021 и Евро-2020 могут не заставить долго ждать.

О росте смертности населения в Петербурге сообщается в последнем докладе «Петростата». Уточняется, что смертность выросла на 37% с января по март этого года по сравнению с аналогичными месяцами в 2020-м. Так, с января по март 2020 года официально умерло 15 464 человека, а в 2021-м – 21 130.

Специалисты также отметили снижение численности постоянного населения. На 1 апреля 2021 года она составила 5 млн 382 тысяч человек. Таким образом, с начала года показатель уменьшился на 2,3 тысячи человек или на 0,04%.

Отметим, что по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число инфицированных коронавирусом с 30 мая по 5 июня увеличилось на 5 872 человек. Таким образом, по сравнению с показателями неделей ранее, заболеваемость сократилась почти на 2,5 тыс. случаев. Напомним, что несколько недель в себя Петербург не мог прийти после майских праздников. Именно с массовыми мероприятиями специалисты связывали ухудшение эпидемиологической обстановки. Передышка, судя по всему, будет короткой. На прошлой неделе Петербург принял несколько тысяч гостей – с 2 по 5 июня проходил Петербургский международный экономический форум. Он подразумевал, в том числе и культурную программу. Кроме того, уже на этой неделе стартует Евро-2020, и Северная столица ожидает наплыва болельщиков.