Драка со стрельбой, ножевым ранением и взрывом петарды на Полярников закончилась в отделе полиции

Очевидцы сообщили в полицию о стрельбе у дома №13 по улице Полярников. Фото: google.maps

Очевидцы сообщили в полицию о стрельбе у дома №13 по улице Полярников. Фото: google.maps

Вечером 6 июня в Невском районе произошла стрельба. В полицию для разбирательств доставлены шесть человек.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, очевидцы сообщили в полицию о стрельбе у дома №13 по улице Полярников. На месте стражи порядка установили, что между двумя компаниями мужчин на улице произошел словесный конфликт.

Одна группа молодых людей кинула под ноги второй компании петарду. После этого мужчины, кинувшие петарду, бросились убегать с места преступления. Убегая, они выстрелили в сторону второй компании. В полицию доставили шестерых мужчин в возрасте от 23 до 49 лет.

Позже один из них, самый младший, обратился в больницу с ножевым непроникающим ранением грудной клетки. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили.

Всех задержанных отпустили после допроса. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после стрельбы из окна на Сестрорецкой госпитализировали мужчину.