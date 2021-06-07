Мигрант изнасиловал молодую девушку в лесу рядом с Понтонным

Полиция задержала гражданина Азербайджана, приехавшего в Петербург на заработки. Его заподозрили в изнасиловании молодой девушки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 5 июня в полицию обратилась 21-летняя девушка с улицы Орджоникидзе. Она сообщила, что ее изнасиловал малознакомый ей 20-летний уроженец Азербайджана. Это произошло в лесу рядом с поселком Понтонный в Колпинском районе.

Подозреваемого задержали спустя час на автозаправке на Вознесенском шоссе рядом с Колпино.

Информацию об этом передали следователям. Против мигранта открыли уголовное дело об изнасиловании. В прошлом задержанный был условно осужден за разбой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что драка со стрельбой, ножевым ранением и взрывом петарды на Полярников закончилась в отделе полиции.