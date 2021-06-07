С 12 по 12 июня ограничат движение на КАД

С 12 по 12 июня ограничат движение на КАД
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На 33 километре внешнего кольца автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 КАД вокруг Северной столицы, на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) и транспортной развязкой на пересечении с Пискаревским проспектом, с 10 по 12 июня будет введено ограничение пропускной способности. Это произойдёт в связи с производством работ по монтажу балок пролётного строения на мосту через Муринский ручей, сообщает Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в июне ограничат движение по Дворцовому мосту. 7, 8, 12, 24 июня с одиннадцати часов двадцати минут до разводки моста ограничат движение по Дворцовому мосту (в направлении от Дворцовой наб. к Биржевой пл.).

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