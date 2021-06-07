В июне ограничат движение по Дворцовому мосту

7, 8, 12, 24 июня с одиннадцати часов двадцати минут до разводки моста ограничат движение по Дворцовому мосту (в направлении от Дворцовой наб. к Биржевой пл.).

Автобусы № 7, 10, 24, 191 направят в объезд через Благовещенский мост (обратно по Дворцовому мосту), сообщает организатор перевозок.

Троллейбусы № 1, 7 будут следовать только до Адмиратлейского пр., троллейбус № 10 — до пл. Труда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что передвижные комплексы в Петербурге за месяц сняли 100 тыс. нарушений ПДД. Более 100 тысяч нарушений ПДД меньше чем за месяц зафиксировали новые передвижные комплексы фотовидеофиксации. Всеми передвижными камерами в Северной столице на данный момент управляет Городской мониторинговый центр, сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи. Сейчас в Петербурге работает 20 таких комплексов.