Петербургский суд отменил решение отправить сына рэпера Картрайта в детдом

В Северной столице суд отменил решение отправить сына умершего рэпера «Энди Картрайта» и Марины Кохал, обвиняемой в убийстве и его расчленении, в детский дом. Мальчик может остаться жить на попечении родной тёти.

Сегодня суд признал незаконным постановление о помещении сына Александра Юшко в детский дом и обязал чиновников рассмотреть вопрос об опеки, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Иск подали тетя ребёнка Надежда Авдеева и мать Марина Кохал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК обвинил замглавы комитета Госстройнадзора Ленобласти в получении взятки. Следственный комитет обвинил зампредседателя комитета Госстройнадзора Ленобласти Дмитрия Лобановского в получении взятки. Суд Северной столицы запретил ему определённые действия. Зампредседателю комитета Госстройнадзора Ленобласти запретили находиться за пределами города на Неве и региона.