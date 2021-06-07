Петербургский суд отменил решение отправить сына рэпера Картрайта в детдом

Петербургский суд отменил решение отправить сына рэпера Картрайта в детдом
Иск к муниципалам подали тетя ребёнка Надежда Авдеева и мать Марина Кохал. Фото: pixabay.com  

В Северной столице суд отменил решение отправить сына умершего рэпера «Энди Картрайта» и Марины Кохал, обвиняемой в убийстве и его расчленении, в детский дом. Мальчик может остаться жить на попечении родной тёти.

Сегодня суд признал незаконным постановление о помещении сына Александра Юшко в детский дом и обязал чиновников рассмотреть вопрос об опеки, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Иск подали тетя ребёнка Надежда Авдеева и мать Марина Кохал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК обвинил замглавы комитета Госстройнадзора Ленобласти в получении взятки. Следственный комитет обвинил зампредседателя комитета Госстройнадзора Ленобласти Дмитрия Лобановского в получении взятки. Суд Северной столицы запретил ему определённые действия. Зампредседателю комитета Госстройнадзора Ленобласти запретили находиться за пределами города на Неве и региона.

дети опека санкт-петербург суд тётя


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В акватории Фонтанки заметили плавающий труп нерпы
Трамп потребовал от Китая репарации в 10 трлн долларов за коронавирус
Утиная семья потеряла двух малышей из-за спешащего водителя на КАД
Петербургский суд отменил решение отправить сына рэпера Картрайта в детдом
Испания принимает вакцинированных туристов
В Ленобласти 8 июня ожидаются грозы и до +27 градусов
Трамвай сошел с рельсов и задел три авто на Обуховской Обороны
«Новая вторичка» дорожает, а старое жилье начало дешеветь в Петербурге