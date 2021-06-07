СК обвинил замглавы комитета Госстройнадзора Ленобласти в получении взятки

СК обвинил замглавы комитета Госстройнадзора Ленобласти в получении взятки
Известно, что зампредседателя комитета Госстройнадзора Ленобласти Дмитрия Лобановский признал вину. Фото: pixabay.com

Следственный комитет обвинил зампредседателя комитета Госстройнадзора Ленобласти Дмитрия Лобановского в получении взятки. Суд Северной столицы запретил ему определённые действия.

Зампредседателю комитета Госстройнадзора Ленобласти запретили находиться за пределами города на Неве и региона, посещать массовые мероприятия, менять место жительства, приближаться к комитету Госстройнадзора, правительству Ленобласти и другое, сообщает ТАСС.

Известно, что Лобановский признался в том, что в конце прошлого года получил полмиллиона рублей за выдачу разрешения организации на ввод в эксплуатацию складского комплекса в муниципалитете в Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК проводит обыски в сервисном центре аренды самокатов в Петербурге из-за сбитого человека. Следственный комитет России по городу на Неве продолжается расследование уголовного дела, связанного с небезопасными электросамокатами.

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